Томичи передали более 3 тысяч книг пациентам онкостационаров

Книги можно было сдать с 4 по 14 февраля в рамках акции «Читайте на здоровье!» Фото: Иван ВИСЛОВ

Жители Томской области передали 3 200 книг, в том числе 650 детских, для онкобольных пациентов. Акция «Читайте на здоровье!» была приурочена к Всемирному дню борьбы против рака (4 февраля) и Международному дню дарения книг (14 февраля). Организатором акции стал ресурсный центр «Согласие» в рамках проекта «Розовая лента», сообщается в официальном телеграмм-канале департамента здравоохранения региона.

– Книги собирались в первую очередь для стационаров Томского областного онкодиспансера и НИИ Онкологии, а также для взрослых и маленьких пациентов НИИ Кардиологии и НИИ Медицинской генетики. Сегодня, 15 февраля, сотрудники проекта «Розовая лента» передали в эти учреждения 400 взрослых и детских книг, – говорится в сообщении.

Также более 300 книг передано в Кожевниковский район, в районные больницы и поселковые библиотеки. Остальные книги организаторы в течении недели передадут в детские и взрослые медицинские и социальные учреждения Томска и Томской области.

В акции приняли участие томичи, трудовые коллективы предприятий и организаций, волонтерские объединения школ, органы территориального общественного самоуправления, библиотеки. По сообщению департамента здравоохранения, девять человек, подаривших книги, признались, что сами проходили лечение от онкологического заболевания и решили поддержать других онкобольных. Они заметили, что книги помогают отвлечься от плохих мыслей и скрасить пребывание в стационаре.