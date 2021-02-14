Томские власти: на окраинах города можно построить еще 9,6 млн кв.м. жилья

В центре Томска земли для новых многоквартирных жилых домов мало, поэтому застройка перемещается на окраины. Фото: пресс-служба городской мэрии.

Ресурсы областного центра для реализации жилищного строительства составляют на сегодня порядка 1,5 тыс. гектаров, или 5% от общей площади городской территории. На этих местах можно разместить 9,6 млн кв.м. жилья. Об этом сообщил заместитель мэра Томска по архитектуре и строительству Алексей Макаров в прямом эфире программы «Городская власть онлайн» на интернет-каналах «YouTube» и «Instagram».

В сообщении пресс-службы мэрии говорится, что свободные площадки находятся в районах Соснового Бора и Солнечной долины, а также ОЭЗ «Томск». Здесь под жилые дома может быть отдано примерно 100 гектаров. Кроме того, участки есть и в районе ул. Большая Подгорная, в мкр. Молодежный (Иркутский тракт – ул. Высоцкого). В перспективе можно освоить пос. Светлый и Кузовлевский тракт.

– Проблема заключается в том, что освоение названных территорий требует значительных финансовых вложений в развитие инженерной и транспортной инфраструктуры. Таких средств в городском бюджете у нас нет. Тем не менее, это перспектива на будущее. Из-за ограниченности свободных земельных ресурсов в центре Томска, жилищная застройка неизбежно передвинется на окраины города, – отметил Алексей Макаров.

Также он сообщил, что сегодня в городе насчитывается порядка 600 тыс. кв.м. недостроенного жилья в многоквартирных домах, из них 135 тыс. уже находятся в реестре проблемных объектов, еще примерно 220 тыс. потенциально могут туда войти.