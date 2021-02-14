В День святого Валентина томичей приглашают рассказать о любви на площади Новособорной

Романтическое праздничное настроение – это все, что нужно в День всех влюбленных. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сегодня, 14 февраля, с 13:00 до 15:00 в честь Дня всех влюбленных на площади Новособорной в Томске будет работать открытый микрофон. Горожане и гости областного центра смогут во всеуслышание рассказать историю своей любви и признаться в искренних чувствах к городу и своим близким людям.

Во время воскресной акции, которая пройдет под хэштегом #ЛЮБОВЬВТОМСКЕ, ведущий расскажет прохожим об истории Дня святого Валентина и традициях, которые с ним связаны.

14 февраля продолжится цикл мероприятий, посвященных Дню всех влюбленных, в муниципальном Музее истории Томска (ул. Бакунина, 3). Вчера там состоялось празднование юбилея памятнику любовнику «20 лет на козырьке». Гости музея узнали его историю, легенды, связанные с творением скульптора Олега Кислицкого, и увидели коллекцию трусов, сшитых специально для местной «знаменитости».

Сегодня, в воскресенье, в 14:00 начнется романтическая экскурсия по экспозиции музея. С 15:00 до 17:00 пройдет шуточное бракосочетание и знакомство с тематической мини-выставкой, посвященной ухаживаниям в XIX веке «А как же любовь?..». Возрастное ограничение 16+; обязательна предварительная запись по телефону 65-72-55.

Также 14 февраля для читателей муниципальной библиотеки «Компьютерный мир» (ул. Красноармейская, 135) и ее подписчиков в социальной сети Instagram пройдет праздничная акция «Узнай свое предсказание». В День святого Валентина все желающие смогут вытянуть для себя любовное предсказание, развлечься и создать праздничное настроение.