Коронавирус в Томске: + 71 новых случаев заражения

Число новых заболевших коронавирусом за сутки в Томской области не увеличивается Фото: Олег ЗОЛОТО

Сегодня, 13 февраля, в Томской области выявлено 71 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 29 343 подтвержденных случаев.

За последние сутки в стране выявлено 14 861 заболевший новой коронавирусной инфекцией, 502 пациента скончались, 18 765 выздоровели.

Всего с начала пандемии в России заболели 4 057 698 человек, 79 696 скончались, 3 577 907 выздоровели.