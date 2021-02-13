В Томской области за год совершено почти 4 тысячи мошеннических преступлений в Интернете

Жулики, мошенники и воры активно перемещаются в виртуальный мир Фото: Олег ЗОЛОТО

С использованием информационно-телекоммуникационных технологий за год в регионе совершено почти четыре тысячи мошеннических преступлений, что на 37,6 % больше уровня 2019 года (2885).

Об этом 12 февраля на пресс-конференции по итогам работы правоохранительной сферы в 2020 году рассказал заместитель губернатора Томской области по вопросам безопасности Игорь Толстоносов, сообщает портал администрация области.

– Для борьбы с такими преступлениями в подразделениях регионального управления МВД были созданы специализированные отделы общей численностью 57 человек и специализированные следственно-оперативные группы. В их состав вошли 60 сотрудников полиции, – сообщил Игорь Толстоносов.

Замгубернатора подчеркнул, что по результатам их работы, в 2020 году в регионе выявлено 835 человек, совершивших IT-преступления, что в нагрузке на штатную численность соответствует 4-му результату среди регионов России. Общий уровень раскрываемости цифровых мошенничеств составил 28% – это второй показатель в Сибирском федеральном округе и 13-й – в России.

– Большую часть всех IT-преступлений составляют кражи и мошенничества, 82 % из которых были совершены дистанционно. При этом за год оперативники и следователи раскрыли 701 такое мошенничество, что в процентном соотношении также является высоким показателем: вторым – в Сибирском федеральном округе и восьмым – в России», – привел статистику вице-губернатор Игорь Толстоносов.