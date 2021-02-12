Томская область занимает 2 место в числе самых безопасных регионов Сибири

Но у региона есть проблема: почти треть правонарушений совершаются под воздействием алкоголя. Фото: Ксения Высотина

По числу преступлений на 100 тысяч жителей Томская область на втором месте в списке самых безопасных регионов Сибири, и на 30-м – по России. Об этом сегодня, 12 февраля, на пресс-конференции по итогам 2020 года сообщил заместитель губернатора по вопросам безопасности Игорь Толстоносов.

– Так, в расчете на 100 тысяч населения в 2020 году в регионе произошло 1614 преступлений. По этому показателю Томская область уже несколько лет входит в тройку самых безопасных субъектов Сибирского федерального округа, – говорится в сообщении пресс-службы обладминистрации.

Игорь Толстоносов добавил, что одной из главных проблем региона является «пьяная» преступность: 32% правонарушений на территории области произошли под воздействием алкоголя.

В сообщении пресс-службы отмечается также, что общий уровень криминала в регионе снизился на 1,5%. За год произошло 223 случая умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, что на 2% меньше по сравнению с прошлым годом. Также на 9% уменьшилось число преступлений против личности (2 845 случаев), на 10,5% число ограблений (368) и на 3,5% мошенничеств (2 256). При этом по Сибири активность мошенников выросла сразу на 25%, а в России – на 30,5%.