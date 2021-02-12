Несмотря на самоизоляцию, в 2020-м томичи потребили электроэнергии всего на 1% больше прошлогоднего

Энергетики вновь получили право отключать должников и начислять пеню на задолженность потребителей. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В 2020 году дебиторская задолженность населения (физических лиц) в Томской области выросла почти на 20%. За год сумма долга увеличилась на 80,5 млн руб. и к началу 2021-го достигла 413,5 млн. Об этом сообщил сегодня, 12 февраля, на пресс-конференции генеральный директор АО «Томскэнергосбыт» Александр Кодин.

Задолженность юридических лиц за потребленную электроэнергию увеличилась за год на 206 млн – до 772,5 млн руб., отметил А. Кодин. При этом существенный рост долга – на 77,4 млн руб. – произошел по предприятиям ЖХК и исполнителям коммунальных услуг. Задолженность сетевых компаний (компенсация потерь) составила 130,5 млн руб.

По итогам прошлого года на розничном рынке было реализовано 4 550 млн кВт/ч электроэнергии, что немногим выше показателей за аналогичный период 2019 года (+0,5%). Как пояснил спикер, существенную роль в этом сыграла теплая зима 2020-го.

Несмотря на режим самоизоляции и перевод многих сотрудников на дистанционную работу, по населению энергопотребление выросло всего на 1% по сравнению с прошлогодним. Эта цифра составила 1 182 042 тыс. кВт/ч.

– По промышленности потребление просело на 3%, зато предприятия сельского хозяйства дали рост на 13%, – уточнил гендиректор «Томскэнергосбыта». – По бюджетной сфере по итогам года сокращение потребления произошло на 10%, и это тоже объясняется пандемией. Не работали на полную мощность, библиотеки, дома культуры, музеи и т. д. Обучение в школах и вузах в течение нескольких месяцев проводилось дистанционно, в детсадах работали дежурные группы.

Глава энергосбытовой компании подчеркнул, что с января 2021 года перестали действовать антикризисные меры, принятые минувшей весной для поддержки населения в сфере ЖКХ. Таким образом, энергетики вновь получили право производить отключения должников и начислять пеню на задолженность потребителей.