Пожарные спасли мужчину из горящей квартиры в Томске

Мужчина был спасен и передан бригаде скорой помощи.

12 февраля в Томске в пятиэтажном кирпичном жилом доме по улице Киевская, 101 случился пожар, спасателям удалось вынести из задымленной квартиры пожилого мужчину, сообщает пресс-служба МЧС.

«12 февраля в 00:03 в пожарно-спасательную службу МЧС России поступило сообщение о возгорании в пятиэтажном кирпичном жилом доме по адресу: ул. Киевская, 101», - говорится в сообщении.

По словам спасателей, на момент прибытия первого подразделения из квартиры на втором этаже шел дым. Вскрыв металлическую дверь, пожарные нашли на полу в одной из комнат хозяина квартиры (приблизительно 60 лет). Мужчина был спасен и передан бригаде скорой помощи. Его состояние не вызвало опасений у врачей.

В результате пожара в трехкомнатной квартире обгорел матрас. Пожар был потушен в 00:17, его площадь составила 0,2 квадратных метра.

В ликвидации были задействованы десять человек и три единицы техники. Причина пожара устанавливается.