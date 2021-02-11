COVID-19: около 8,5 тысяч жителей Томской области вакцинировались от коронавируса

Власти региона обещают вакцинировать от коронавируса всех желающих Фото: Олег УКЛАДОВ

Со старта вакцинации прививку от новой коронавирусной инфекции поставили 8 418 жителей Томской области, из них двукратно привились 2 546 человек, сообщает портал администрации региона.

В Томскую область уже поступило 25 312 доз вакцины против новой коронавирусной инфекции «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V), до конца марта ожидается поступление еще более 27 тысяч доз.

– Регион может хранить одномоментно до 500 тысяч доз вакцины, поэтому при увеличении мощностей производства вакцины медорганизации Томской области готовы принять любые объемы. Поступающая в регион вакцина оперативно распределяется по медицинским учреждениям. Часть последней партии мы оставили в Томске, часть передали в дома престарелых и в те районы, которые весной могут быть отрезаны распутицей от большой земли, – рассказал сегодня, 11 февраля, на пресс-конференции в администрации Томской области заместитель губернатора по социальной политике Иван Деев.

Вице-губернатор отметил особую важность вакцинации для людей старше 60 лет, а также тех, кто имеет хронические заболевания бронхо-легочной, эндокринной и сердечно-сосудистой систем.

На сегодня заявки на вакцинацию оставили более 24 тысяч человек. Иван Деев отметил, что в Томской области за сутки вакцинируют около 1300–1500 человек. Записавшихся на прививку приглашают по мере наличия препарата в медицинском учреждении.

– Мы обязательно провакцинируем всех желающих. Планируем, что это будет не менее полумиллиона человек. Именно столько осенью жителей Томской области было привито от гриппа. Сегодня мы видим результат: массовых случаев заболевания гриппом в регионе не зафиксировано, – отметил вице-губернатор.