В Томской области в 2020 году социальные выплаты получили свыше 395 тысяч человек

Государство заботится и о семьях с детьми, и о пенсионерах Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томской области реализуется 70 мер социальной помощи, в 2020 году социальные выплаты получили более 395 тысяч человек. Расходы бюджета на эти цели превысили 10,5 млрд рублей, в том числе 5,93 миллиарда – из областного бюджета, информирует портал администрации региона.

Как сообщил заместитель губернатора по социальной политике Иван Деев, на поддержку семей с детьми Томская область направила из консолидированного бюджета 5,09 млрд рублей, на старшее поколение – почти 5,5 миллиарда.

В 2020 году одной из востребованных мер помощи для семей с детьми стала ежемесячная денежная выплата на ребенка от трех до семи лет в размере 6 тыс. рублей. Она назначена на 35,5 тысячи детей. Эта мера поддержки введена по указу президента России с июля 2020 года для малообеспеченных семей.

Кроме того, в Томской области выплаты получают многодетные семьи и семьи, в которых родились первенцы.

– В 2020 году «президентскую» выплату на первого ребенка в размере 12 177 рублей оформили 7215 семей. В 2021-м ее размер увеличен до 12 927 рублей. В таком же размере – 12 927 рублей – помощь получают семьи, где родился третий и последующий ребенок. Обе выплаты зависят от величины прожиточного минимума и назначаются до достижения ребенком трех лет, – сказал Иван Деев.

При этом вице-губернатор отметил, что из-за пандемии семьям не нужно было подтверждать право на получение этой поддержки – выплаты для всех продлялись автоматически.

Востребованными выплатами в прошлом году также стали пособие малообеспеченным семьям с детьми (назначены на 39,6 тыс. детей на 143 млн рублей) и компенсация родительской платы за детский сад (выплаты на 8,7 тыс. детей составили 128,6 млн рублей).

Из числа выплат, которые в 2020 году предоставлялись пожилым томичам, Иван Деев назвал ежемесячные выплаты ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным: их получают 112,1 тысячи жителей региона. 130 тысячам льготников назначена ЕДВ выплата на оплату ЖКУ, а еще 33,7 тысячи человек – субсидия на ЖКУ.