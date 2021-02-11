Новые корпуса в двух домах-интернатах откроются в Томской области в этом году

Воспитанники детского дома смогут заселиться в новое здание уже ближе к лету, престарелые в Итатке – в 2022 году.

Как сообщил сегодня на пресс-конференции замгубернатора по социальной политике Иван Деев, в 2021 году будет завершено возведение двух новых корпусов Итатского дома-интерната для престарелых и одного Тунгусовского детского дома-интерната. Причем воспитанники детдома смогут заселиться в новое помещение уже этим летом.

– Строительство дома-интерната для престарелых в Итатке идет в рамках национального проекта «Демография» с 2019 года. Общая стоимость проекта 527,6 миллиона рублей. Губернатором поставлена задача сделать здесь образцовый современный дом-интернат для пожилых. В этом году должно быть завершено благоустройство территории, а также сформировано штатное расписание, – приводит пресс-служба обладминистрации слова Ивана Деева.

При этом по планам заселение в два новых корпуса Итатского дома престарелых начнется только в 2022 году, а в двухэтажное здание Тунгусовского детдома воспитанники переедут уже ближе к лету этого года.

– Здесь выполнены все нормативные требования по размещению детей-инвалидов. Ребятишки в новом корпусе будут проживать в жилых блоках по 6-8 человек, где есть спальни, игровые, туалетные и ванные комнаты, буфетная и раздевалки, – прокомментировал вице-губернатор.

Также новое помещение оборудовано и для маломобильных детей-инвалидов: есть лифт, пандусы, широкие дверные проемы, приспособленные санузлы. На строительство здания область потратила 187 млн рублей, 15 млн дополнительных средств выделялись на закупку новой мебели, тренажеров для реабилитации детей-инвалидов, аудио-видео техники, компьютеров и ноутбуков.

По данным пресс-службы обладминистрации, в Тунгусовском детском доме-интернате проживает 91 ребенок, из них 87 детей-сирот и оставшихся без попечения родителей, четверо из кровных семей. 19 воспитанников признаны нуждающимися в паллиативной помощи.