В Северске Томской области заработает первый в мире реактор на быстрых нейтронах

На территории Северска сейчас создаются объекты атомной энергетики с реакторной установкой БРЕСТ-300.

Ростехнадзор выдал лицензию СХК на создание первого в мире опытно-демонстрационного энергоблока с реактором на быстрых нейтронах «БРЕСТ-ОД-300», сообщают представители ведомства.

Соглашение между Томской областью и «Росатомом» о реализации проекта «Прорыв» было заключено еще в 2012 году. В его рамках на территории Северска создаются объекты атомной энергетики с реакторной установкой БРЕСТ-300. Планировалось, что завод по производству топлива будет фабриковать твэлы нового состава, не имеющие аналогов в мире - смешанное нитридное уран-плутониевое топливо (или СНУП).

- Опытно-демонстрационный энергоблок «БРЕСТ-ОД-300» является ключевым элементом опытно-демонстрационного энергетического комплекса, который также включает в себя модуль по фабрикации/рефабрикации смешанного нитридного уран-плутониевого ядерного топлива, а также модуль переработки облученного топлива, - подчеркнули в Ростехнадзоре.