Директор томской УК оштрафован после падения снега с крыши на двух детей

Дети пострадали от падения снега с крыши в Томске, пока наказан только директор УК Фото: Влад КОМЯКОВ

В декабре 2020 года в Томске произошел сход снега с крыши одного из многоквартирных домов на улице Белинского на двух несовершеннолетних детей. Одному из них потребовалась медицинская помощь, сообщает сайт прокуратуры Томской области.

Прокуратурой Кировского района г. Томска установлено, что указанный дом находится под управлением общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Жилремсервис-I».

Проверка показала, что на крыше здания имеется видимый слой снега, надлежащие меры к его уборке управляющей организацией не принимались. При этом ранее директору общества прокуратурой объявлялось предостережение о недопустимости нарушения жилищного законодательства при содержании общедомового имущества многоквартирных жилых домов в зимний период.

В этой связи прокурор района возбудил в отношении директора управляющей организации дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.2 ст.14.1.3 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований). Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 50 тыс. руб. (постановление Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области в законную силу не вступило).

Кроме того, руководителю управляющей компании внесено представление с требованием о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных лиц, которое в настоящее время находится на рассмотрении.