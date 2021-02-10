Подаренный осужденным в Томской области холодильник оказался «начинен» сотовыми

Друзья с воли пытаются всеми силами предать осужденным телефоны. Фото: УФСИН России по Томской области

9 февраля сотрудники оперативного отдела ЛИУ-1 УФСИН России по Томской области на транспортном контрольно-пропускном пункте задержали благотворительный груз – холодильник «Атлант», внутри которого ухищренным способом были спрятаны: 31 сотовый телефон, 4 флешкарты, модем, зарядное устройство, кабели и 9 симкарт, сообщает сайт ведомства.

Передать «подарок» осужденным ЛИУ-1 решил безработный 35-летний томич, дважды судимый и в прошлом году освободившийся из колонии строгого режима, где он отбывал наказание за причинение тяжкого вреда здоровью. У него была цель – не обновить бытовую технику, а доставить партию запрещенных предметов.

В отрядах исправительных учреждений созданы достойные бытовые условия. Комнаты для приема пищи оснащены микроволновыми печами, холодильниками, электрочайниками, а в комнатах воспитательной работы есть современные аудиоцентры и плазменные телевизоры для трансляции программ центральных, региональных каналов и собственной продукции – видеороликов, фильмов, снятых студией кабельного телевидения.

Благотворительное пожертвование разрешено законом. Незаконно было дополнительное вложение, за которое правонарушитель понесет административную ответственность по ст. 19.12 КоАП РФ. Сейчас оперативный отдел ЛИУ-1 проводит проверку, и собранные материалы направит в Мировой суд, который определит меру наказания.