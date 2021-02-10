Врачи томского роддома №4 получили благодарности за работу с ковид-больными

Более 300 сотрудников госпиталя на базе роддома №4 принимали пациентов с коронавирусом. Фото: телеграмм-канал департамента здравоохранения Томской области.

Почетные грамоты и благодарности от департамента здравоохранения Томской области получили сотрудники респираторного госпиталя родильного дома №4. Сегодня, 10 февраля, глава облздрава Сергей Дмитриев наградил их за самоотверженный труд, верность врачебному долгу, высокий профессионализм, проявленные при оказании помощи пациентам с коронавирусной инфекцией, сообщается в официальном телеграмм-канале департамента здравоохранения региона.

Напомним, ранее роддом №4 с 22 октября 2020 года был перепрофилирован под респираторный госпиталь для пациентов с COVID-19. Сейчас он возвращается к своей привычной работе.

– Позвольте выразить слова благодарности каждому из вас за большую ответственность в работе, которую вы выполняете ежедневно. За то плечо, которое вы поставили областному здравоохранению в нужную минуту, когда жители Томской области нуждались в высокоспециализированной медицинской помощи, – сказал глава облздрава.

В сообщении добавляется, что за три месяца работы в формате респираторного госпиталя сотрудники приняли более 2 тысяч пациентов с COVID-19 и пневмонией. На базе учреждения было развернуто 300 коек, а в работе с больными задействовано более 300 сотрудников госпиталя.