Снижение лесопромышленного производства зафиксировано в Томской области впервые за 5 лет

В 2020 году томские лесопромышленники экспортировали пиломатериалы, древесно-стружечные и древесноволокнистые плиты, шпон и другие изделия в 17 стран мира. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В 2020 году предприятия томского лесопромышленного комплекса отгрузили готовой продукции на 17,5 млрд рублей. Таким образом, индекс составил 91%. При этом, томские лесопромышленники реализуют инвестпроекты, а в общей структуре экспорта ЛПК находится на первом месте, сообщает пресс-служба обладминистрации.

– Снижение производства в отрасли, обусловленное введением ограничений в период пандемии, в Томской области зафиксировано впервые за последние пять лет, – говорится в сообщении.

По словам замгубернатора региона по агропромышленной политике и природопользованию Андрея Кнорра, в томском ЛПК развиваются крупные инвестиционные проекты стоимостью 1,5 млрд рублей, получившие федеральный статус приоритетных.

– Недавно стартовал и еще один – по производству плит OSB мощностью 250 тысяч кубометров в год и стоимостью 6,2 миллиарда рублей. Эти проекты позволят быстро компенсировать потери, нарастить объемы производства и создать дополнительные рабочие места, – добавил замгубернатора.

Также он подчеркнул, что лесопромышленный комплекс сохраняет позицию лидера в структуре экспорта Томской области. Так, в общем объеме поставок на международный рынок изделия из древесины занимают первое место (более 50%). За 11 месяцев 2020 года лесопромышленники экспортировали продукции на 141,5 млн долларов в 17 стран мира.

По словам Андрея Кнорра, регион практически перестал отправлять необработанную древесину: объем ее экспорта составил меньше 1% (5,8 тыс. кубометров).