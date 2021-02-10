Райффайзенбанк: почти половина россиян не планируют страховать здоровье в путешествиях

Большинство сейчас рассматривают путешествия только по России. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Райффайзенбанк провел опрос и выяснил, что 42% россиян не планируют страховать здоровье в путешествиях в 2021 году. При этом 58% жителей крупных городов намерены застраховать подобные риски. Интересно, что каждый третий респондент хотел бы отправиться за рубеж, но большинство сейчас рассматривают путешествия только по России.

Главной причиной отказа от страховки стало отсутствие рисков – так считают 41% опрошенных, которые не страхуют здоровье в путешествиях. Еще 34% заявили, что у них нет на это свободных денежных средств, и только 11% уже застрахованы. При этом каждый десятый участник опроса просто не знал о наличии такой возможности.

- Мы привыкли тщательно планировать свои путешествия, заранее выбирать авиабилеты и бронировать отель, при этом не менее важно подумать и про страхование рисков, которые могут возникнуть в поездке, – отмечает Эльвира Емец, директор Сибирско -Уральского макрорегиона Райффайзенбанка. – Сегодня оформить страховку для путешествия очень просто – в Райффайзен-онлайн вы получите электронный полис буквально в два клика.

При этом хранить бумажные документы не обязательно, ведь страховка всегда будет под рукой – в вашем смартфоне. Привычка страховать здоровье при поездках за рубеж у многих уже существует, но она также будет не менее полезна и во время отпуска в России.

На правах рекламы.