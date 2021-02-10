В томском райцентре Асино власти проверят правильность начислений за услуги ЖКХ

Во время вчерашней рабочей поездки к Сергею Жвачкину обратились жители Асина с жалобами на работу управляющей компании и сумму начислений за ЖКУ.

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин поручил главе Асиновского района Николаю Данильчуку проверить справедливость начисления жителям райцентра платы за жилищно-коммунальные услуги и провести сход жителей микрорайона «Лесозавод», сообщает пресс-служба обладминистрации.

В сообщении говорится, что вчера, 9 февраля, во время рабочей поездки губернатора в Асино к нему обратились жители микрорайона с жалобами на работу управляющей компании и сумму начислений за ЖКУ. В частности, люди жаловались на промерзание стен и высокую оплату услуг.

- Если управляющая компания не реагирует на просьбы о помощи, – такую компанию надо менять. Если люди не знают, как выглядит ответственный в районе за ЖКХ, это тоже повод для оргвыводов, – сказал губернатор главе Асиновского района Николаю Данильчуку.

Глава региона поручил руководителю муниципалитета проверить работу управляющей компании и справедливость начислений, а затем провести сход жителей микрорайона «Лесозавод». Губернатор обещал асиновцам, что летом приедет к ним на встречу проверить, как выполнено поручение.

Контроль за исполнением глава региона возложил на районные власти и своего заместителя по строительству и инфраструктуре Евгения Паршуто.

- Вместе с районом обязательно разберемся в ситуации, она должна быть для всех максимально прозрачной, – сказал принявший участие во встрече Евгений Паршуто. – Но когда девушка предъявляет губернатору платежку с долгом почти в 200 тысяч рублей, из которых 44 тысячи рублей – пени, это значит, что за свою квартиру жительница микрорайона «Лесозавод» не платила минимум 5 лет. Конечно, это не отменяет проблемы качества жилищно-коммунальных услуг, но и спекуляций вокруг платежей за ЖКУ быть не должно.