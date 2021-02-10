Минус 16 миллионов: часть томских должников в канун нового года выплатила долги за тепло

В 2020 году суд удовлетворил 9,3 тыс. исков на взыскание долгов за тепло. А с 1 января мораторий на применение штрафных санкций за долги по коммунальным услугам был отменен.

- Жители Томска в преддверии нового года выплатили долги за услуги теплоснабжения на общую сумму 16 млн рублей ради участия в акции по списанию пени, - сообщила сегодня пресс-служба компании «ТомскРТС».

Напомним, акция, позволяющая полностью или частично избавиться от пени, начисленной до введения моратория на штрафы из-за долгов за теплоснабжение, проводилась в конце 2020 года. Томичам предложили оплатить весь долг за тепло и ГВС, пообещав простить пени полностью, если эта сумма не превышала 2 тыс. рублей, или на 50%, но не менее 2 тыс. рублей, если сумма пени была больше.

«В период проведения акции ее условия выполнили 2,5 тысячи потребителей. За два месяца они погасили 16 миллионов рублей задолженности за отопление и горячую воду (ГВС). Фактическое списание пени, согласно условиям акции, произведено в размере 11,4 миллиона рублей. Списание пени будет отражено в квитанциях за январь, которые томичи получат в ближайшее время», – говорится в сообщении.

По имеющейся информации, на 1 февраля суммарная задолженность томичей и организаций области за услуги теплоснабжения составила 2,6 млрд рублей, что на 700 млн рублей больше, чем в 2020 году. Из этой суммы 1,9 млрд рублей – задолженность населения областного центра.

- На ситуацию с ростом задолженности повлияли как финансовые трудности, возникшие у некоторых абонентов в связи с пандемией, так и введенные ограничения в части инструментов воздействия на должников. Компания могла только напоминать о необходимости оплачивать услуги и взыскивать задолженность через суд, – сказала заместитель директора предприятия "Теплоэнергосбыт" компании "ТомскРТС" Ирина Сергиевская.

Она уточнила, что в 2020 году суд удовлетворил 9,3 тыс. исков на взыскание долгов за тепло. А также отметила: с 1 января мораторий на применение штрафных санкций за долги по коммунальным услугам отменен, пени снова будет начисляться. Возобновилось и право на ограничение ресурсов должникам. "ТомскРТС" уже направила уведомления о возможном отключении ГВС 613 томичам, задолжавшим 10 млн рублей.