«СиЛа» в улучшенном варианте доставит томичей в Белокуриху и Кедровый

Авиакомпания "СиЛА" будет осуществлять рейсы на новом самолете из Томска по области, в Хакасию, Алтайский край и Кемеровскую область

- В томский аэропорт "Богашево" из Екатеринбурга на постоянное базирование прибыло новое воздушное судно L-410. Оно оснащено двумя турбовинтовыми двигателями GE H80-200 и предназначено для перевозки 19 пассажиров. Авиакомпания "СиЛА" будет осуществлять рейсы на новом самолете из Томска по области, в Хакасию, Алтайский край и Кемеровскую область, – сообщила пресс-служба обладминистрации.

Уточним, что борт осуществляет рейсы из Томска в Новый Ваюган, Каргасок, Кедровый, Барнаул, Белокуриху, Абакан. В будущем на самолете также планируется выполнять чартерные рейсы.

Новый L-410 UVP E20 является улучшенной версией самолетов L-410, которые эксплуатируются более чем в 50 странах на пяти континентах. Максимальная дальность полета составляет 1100 километров. Судно произведено в Чехии.