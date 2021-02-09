В Томской области заготовители и переработчики дикоросов увеличили экспорт продукции

Сибирский лес кормит всех, кто любит грибы, орехи и ягоды Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В 2020 году томские заготовители и переработчики дикоросов сохранили объемы производства и увеличили экспорт с 4,7 до 6,9 тыс тонн, информирует портал администрации региона.

– Отрасль не стояла на месте: за прошлый год томские предприятия инвестировали в новые технологии почти 98 миллионов рублей, что обеспечило им лидерские позиции на рынке пищевой продукции, – сообщил заместитель губернатора Томской области Андрей Кнорр.

Продукция из дикоросов сегодня занимает около 12% в общем объеме томской «пищевки». Ежемесячно предприятия Томской области производят 725 тонн кондитерских начинок и кремов, 145 тонн джемов и повидла, 41 тонну варенья, 160 тонн соков и нектаров, 343 тыс. декалитров ремесленных ягодных вин, 6,5 тонны ферментированного чая, 3,1 тонны клеточного сока пихты и хвойных субстанций.

В 2020 году из региона отправлено на внешние рынки более 6,9 тысячи тонн дикоросов и изготовленных на их основе продуктов, в том числе, кедровый орех, ягодные нектары, джемы, облепиховые сок и масло, мороженое с ягодами и кедровым орехам, кедровое молочко.

– Тенденция мирового рынка – спрос на органическую продукцию природного происхождения позволяет нам планировать рост объема экспорта этой продукции к 2024 году до 8 тысяч тонн, – отметил вице-губернатор Андрей Кнорр.