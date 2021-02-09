Два жителя Томска намеревались передать приятелю в колонию мобильные телефоны и наркотики

Два заботливых друга осужденного могут получить реальные сроки. Фото: сайт УФСИН России по Томской области

Два ранее судимых томича в возрасте 37 и 20 лет пытались двумя способами передать запрещенные предметы приятелю, отбывающему наказание в ИК-2 УФСИН России по Томской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Действовали они с размахом. Приехали на такси в Асино и принесли внушительную посылку с продуктами в комнату приема передач. При досмотре сотрудники учреждения обнаружили в пластиковом ведре с квашеной капустой тщательно упакованные в полиэтилен наркотики. Правонарушителей задержали с поличным, поэтому план «Б» – переброс на режимную территорию второй упаковки с 2 сотовыми телефонами, 3 симкартами и наркотиками – так и остался нереализованным. Сотрудники предотвратили передачу запрещенных предметов и воздушным путем, наркотики и сотовые так и остались в автомобиле.

Оперативные сотрудники ИК-2 провели проверку, собранный материал направили в подразделение полиции для исследования. По результатам экспертизы ЭКЦ регионального УМВД, в обеих посылках оказался гашиш общей массой 8,11 гр.

За попытку доставки наркотиков и мобильных телефонов правонарушителям грозит уголовная и административная ответственность. Меру наказания определит суд.