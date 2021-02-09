Томскстат: в январе 2021 года больше всего подорожали свежие помидоры и импортное пиво

Цены на сахар и подсолнечное масло в январе снова подросли, несмотря на госрегулирование. Фото: с сайта vlfin.ru

Индекс потребительских цен в регионе в январе 2021 года по отношению к декабрю 2020-го составил 100,4%, информирует Томскстат. В январе 2020 года этот показатель равнялся 100,5%.

Продовольственные товары за прошлый месяц подорожали в среднем на 0,5% (в январе 2020 года – на 0,8%). Наибольший рост цен в Томской области наблюдался на помидоры свежие (на 15,8%) и пиво зарубежных торговых марок (на 13,4%). Стали дороже картофель – на 11,2%; свекла столовая – на 9,6%; лук репчатый – на 8,1%; морковь – на 7,9%; крупы овсяная и перловая – на 7,6%; чеснок – на 7,2%.

По сравнению с декабрем цены на сахар-песок выросли на 2,7%, на масло подсолнечное – на 1,6%, отметили в статведомстве. Подешевели такие продукты как шоколад – на 14,3%; апельсины – на 7,3%; огурцы свежие – на 5,6%.

Цены на непродовольственные товары в январе 2021-го поднялись в среднем на 0,4% (годом ранее – на 0,1%). В частности, подорожали комплекты постельного белья из хлопчатобумажной ткани – на 9,6%; металлочерепица – на 7,9%; дрова – на 7,9%. Подешевели дезинфицирующее средство для поверхностей – на 13,5%; туалетная вода – на 13,0%; антисептик для рук – на 11,6%.

Незначительно в январе подорожали услуги – в среднем по региону на 0,3% (годом ранее – на 0,5%). Так, стоимость билета в кинотеатр выросла на 7,9%; первичного осмотра у стоматолога – на 7,0%; проезда в маршрутном такси, трамвае и троллейбусе – на 4,6%. При этом вновь подешевел проезд в скором поезде Томск - Москва: в плацкартном вагоне сразу на 34,7%, в купейном – на 6,0%.