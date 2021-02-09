Погода в Томске 9 февраля: похолодание и снежные заносы

В регионе вновь будет идти мокрый, местами сильный, снег. Фото: Ксения Высотина

Сегодня, 9 февраля, синоптики прогнозируют в Томской области и областном центре облачную погоду с прояснениями. Ветер юго-восточный с переходом на западный 9-14 м/с, местами порывы 19-24 м/с, ухудшение видимости. Ночью мокрый снег, местами сильный, днем небольшой, в некоторых районах умеренный. Возможны гололедные явления и отложение мокрого снега.

В регионе ночью ожидается -13…-18°С, местами -19…-24°С, по юго-востоку -7…-12°С. Днем будет -12…-17°С, в некоторых районах до -22°С, по юго-востоку -6…-11°С.

В Томске температура ночью опустится до -10…-12°С, днем будет -9…-11°С.