«Запасной кошелек»: томичи чаще занимают деньги у родственников, чем в банках

Больше 40% жителей Сибири не пойдут занимать деньги, если им не хватает на все нужды, а предпочтут экономить.

Среди томичей провели опрос и выяснили, каким денежным источником они пользуются, если им не хватает денег до зарплаты. Служба hh.ru, крупнейшая российская онлайн-платформа по поиску работы и сотрудников, провела исследование среди соискателей из Сибири.

Выяснилось, что средняя предлагаемая зарплата в январе этого года составила в Томской области 35 000 рублей, в Сибирском федеральном округе чуть больше – 36 429 рублей, а в Москве за тот же период – 60 000 рублей.

Несмотря на разницу в суммах, всем иногда не хватает заработанных денег на оплату основных нужд. Чтобы получить недостающую для своих расходов сумму, 41% томичей предпочтут занять деньги у родственников, тогда как жители столицы делают это чуть реже (39%). Чаще всего к финансовой помощи родителей и друзей прибегают маркетологи и рекламисты, а также специалисты из сферы искусства и развлечений.

Лишь 29% респондентов из Сибирского федерального округа обратятся к услугам банка, при этом 21% воспользуются кредитными картами, а 8% предпочтут взять кредит наличными. В столице берут взаймы у банков активнее: 25% с помощью кредиток и 6% наличными. Чаще всего за кредитом в банк обращаются бухгалтеры, финансисты, специалисты продаж и медики.

Совпали жители Сибири и Москвы в том, что займы у микрофинансовых организаций у них не пользуются популярностью, только 4% сибиряков пользуется их услугами, а в Москве еще меньше, 2%.

Также сотрудники крайне редко обращаются за финансовой помощью к работодателю, и не просят займы в счет зарплаты.

- Любопытно, что больше 40% жителей в Сибири и Москве не пойдут занимать деньги, если им не хватает на все нужды, а предпочтут экономить. Обычно жители Сибири в этом случае отказываются от путешествий, покупки новой одежды и развлечений, - комментирует руководитель пресс-службы hh.ru Лилия Эсауленко.

Также исследование показало, что для увеличения своих доходов в будущем, 85% жителей СФО ищут новую работу, 55% учатся и осваивают новые навыки, 40% ищут подработку, 31% ищут возможности повышения на текущем месте трудоустройства и еще 12% стараются создать пассивный доход за счет инвестиций.