В СК по Томской области назвали предварительную причину пожаров, в которых погибли дети

Несоблюдение простых мер предосторожности, а также оставление ребенка одного может привести к трагическим последствиям.

Предварительная причина возгорания в домах Томской области, где погибли две девочки 4 и 9 лет – неисправная электропроводка. Также следователи проанализировали и другие случаи гибели детей при пожарах по месту жительства, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

– На минувшей неделе в Томской области от полученных ожогов во время пожаров погибли две девочки 4 и 9 лет. Дети находились дома одни. Возбуждены уголовные дела, проводятся необходимые следственные действия и судебные пожаротехнические экспертизы. Предварительная причина возникновения пожаров – аварийный режим работы электропроводки, – говорится в сообщении.

Также следователи пришли к выводу, что основными причинами возгораний в отопительный сезон являются нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, высокая степень изношенности жилого фонда, оставление родителями детей без присмотра, а также отсутствие экономической возможности поддержания противопожарного состояния домов, осуществления ремонта.

К трагическим последствиям приводит возникновение пожара в ночное время – спящие люди отравляются угарным газом. При этом и в дневное время при пожаре ребенок не успевает покинуть жилое помещение из-за испуга и дезориентации в пространстве.

В СК напоминают, что родители, оставившие дома без присмотра своих детей, в случае их гибели несут уголовную ответственность за причинение смерти по неосторожности. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы.