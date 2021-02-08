Томские радиофизики разрабатывают новую бесконтактную систему досмотра для аэропортов

В современном высоком ритме жизни появилась потребность в быстром досмотре людей. Фото: Андрей АБРАМОВ

Антенную решетку для бесконтактного досмотра разрабатывают ученые ТГУ в рамках реализации президентского гранта. Она сможет усовершенствовать систему безопасности в местах скопления людей, в частности – аэропортах. Система будет безвредна для окружающих и позволит распознавать потенциально опасные предметы за короткий промежуток времени, сообщает пресс-служба томского вуза.

– Мы реализуем действующий макет такого прибора, который, во-первых, позволит без вреда для человека бесконтактно «заглянуть» под его одежду и в багаж с помощью радиоволн, а во-вторых, будет иметь относительно низкую себестоимость благодаря использованию промышленно выпускаемых радиопередающих модулей, – рассказал научный сотрудник лаборатории терагерцовых исследований РФФ ТГУ Раиль Сатаров.

Как говорится в сообщении, антенная решека будет объединена с высокоскоростным сканером, который обеспечит ее перемещение со скоростью 1 м/с. Частота излучения составит 24 ГГц – это безвредная доза для организма человека.

По словам ученых, сейчас разработан механический сканер и модель антенной решетки. Закончить сборку первого прототипа планируют уже к апрелю 2021 года.