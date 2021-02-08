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За гибель человека в аварии житель Томской области получил реальный срок

Ранее он неоднократно нарушал Правила дорожного движения
Валерия ЗолотухинаВалерия Золотухина
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Водитель не уступил дорогу пешеходу, переходившему проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, совершив наезд со смертельным исходом.

Водитель не уступил дорогу пешеходу, переходившему проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, совершив наезд со смертельным исходом.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Северский городской суд признал 39-летннего местного жителя виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека), сообщили в прокуратуре Томской области.

- В июле 2020 года подсудимый в процессе исполнения заказа службы такси на своем автомобиле «Lada Vesta» на улице Автодорога Северная он превысил установленную скорость движения и не уступил дорогу пешеходу, переходившему проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, совершив наезд. В результате столкновения пострадавший получил тяжкие травмы, от которых скончался в больнице, - уточнили в ведомстве. - В судебном заседании подсудимый вину в инкриминированном деянии признал в полном объеме.

Учитывая тяжесть последствий ДТП и то, что подсудимый ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, суд приговорил виновного к 1 году 6 мес. лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Приговор суда в законную силу не вступил.

Криминал