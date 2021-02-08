За гибель человека в аварии житель Томской области получил реальный срок

Водитель не уступил дорогу пешеходу, переходившему проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, совершив наезд со смертельным исходом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Северский городской суд признал 39-летннего местного жителя виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека), сообщили в прокуратуре Томской области.

- В июле 2020 года подсудимый в процессе исполнения заказа службы такси на своем автомобиле «Lada Vesta» на улице Автодорога Северная он превысил установленную скорость движения и не уступил дорогу пешеходу, переходившему проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, совершив наезд. В результате столкновения пострадавший получил тяжкие травмы, от которых скончался в больнице, - уточнили в ведомстве. - В судебном заседании подсудимый вину в инкриминированном деянии признал в полном объеме.

Учитывая тяжесть последствий ДТП и то, что подсудимый ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, суд приговорил виновного к 1 году 6 мес. лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Приговор суда в законную силу не вступил.