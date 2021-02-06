Прокуратура приступила к расследованию дела по факту гибели 4-летней девочки в томском селе

В момент возгорания ребенок находился дома один. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вчера, 5 февраля в жилом доме в селе Новопокровка Кожевниковского района произошел пожар. В огне погибла 4-летняя девочка, сообщает пресс-служба прокуратуры Томской области.

По предварительной информации, в момент возгорания ребенок находился дома один.

По данным МЧС пожар произошел 5 февраля. В 17:25 поступило сообщение о загорании жилого дома в селе Новопокровка Кожевниковского района. В ликвидации пожара были задействованы 12 человек и 3 единицы техники. Пожар был ликвидирован в 20:46.

Прокуратура приступила к проведению проверки, в ходе которой будут установлены причины оставления малолетнего ребенка без присмотра и дана оценка исполнению своих обязанностей органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.