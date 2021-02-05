Томич предстанет перед судом по обвинению в домогательстве к своей малолетней падчерице

С 2016 года по 2020 год он фотографировал на свой мобильный телефон интимные части тела спящих малолетних девочек.

Следственные органы завершили расследование уголовного дела по обвинению 49-летнего томича в совершении насильственных действий сексуального характера с использованием беспомощного состояния своей малолетней падчерицы и изготовления порнографических материалов с использованием несовершеннолетних. Об этом сегодня сообщила пресс-служба ведомства.

«Обвиняемый в 2016 году совершил насильственные действия сексуального характера в отношении спящей малолетней падчерицы, с которой он находился в квартире по месту проживания. Помимо этого, в период с 2016 года по 2020 год он фотографировал на свой мобильный телефон интимные части тела спящих малолетних девочек – падчерицы и её двоюродной сестры, находившейся в гостях. Фотоснимки копировал и хранил на жестком диске «WD Elements»», - говорится в сообщении.

Материалы дела вместе с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в суд. Обвиняемый содержится под стражей. При предъявлении обвинения он частично признал свою вину.