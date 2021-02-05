Подрядчики отремонтируют 9 внутриквартальных проездов в Ленинском районе Томска

В прошлом году в этом районе Томска отремонтировали 7 проездов и 8 дворов. Фото: пресс-служба городской мэрии.

Бригады подрядчиков выполнят капитальный ремонт четырех внутриквартальных проездов, а также продолжат работы на пяти участках в Ленинском районе Томска. Общая площадь составит более 2 тыс. кв. м. Работы будут выполняться за счет средств муниципальной программы «Формирование современной городской среды», сообщает пресс-служба городской мэрии.

Уточняется, что начнется ремонт въезда к дому №13 по ул. 79-й Гв. Дивизии, проезда до Говорова, 46, проезда от ул. Интернационалистов 20/1, и от ул. К. Ильмера мимо дома №12.

– В настоящее время подготавливается документация к аукционам по выбору подрядных организаций, проведение торгов планируется в марте. Общая сумма средств, выделенная на капитальный ремонт, составляет 7,755 млн. руб. Самый значительный объем работ будет проведен на ул. Интернационалистов, – говорится в сообщении.

Также текущий ремонт дорог будет выполнен на участках: въезд к Ф. Мюнниха, 8, к 79-й Гв. Дивизии, 10/2; проезд от ул. 5-й Армии, 20, до ул. Профсоюзная, проезд от ул. Говорова, 46, до ул.79-й Гв. Дивизии мимо дома № 9.

По словам главы администрации Ленинского района Светланы Садковской, в прошлом году было отремонтировано 8 дворовых территорий и 7 внутриквартальных проездов.