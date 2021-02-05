Экскурсия на ядерный реактор, лекции и мастер-классы: что пройдет в Томском политехе в День науки

ТПУ в честь праздника проведет экскурсии и мастер-классы не только для студентов, но и для школьников.

День российской науки празднуется 8 февраля. Томский политехнический университет подготовил большую программу для студентов и школьников: экскурсия на исследовательский ядерный реактор, открытые лекции и мастер-классы, видеоэкскурсии по лабораториям Научного парка. Также в вузе откроется первая в России мультимедийная лекционная аудитория, сообщает пресс-служба политеха.

Уточняется, что открытие пройдет 8 февраля в 13:30 в главном корпусе ТПУ. После этого, в 14:15, профессор Павел Стрижак прочтет в новой аудитории лекцию для школьников «Зачем взрывать капли». Также вуз проведет онлайн-марафон «Откроем Плутонию», где можно будет послушать главы из романа «Плутония» писателя-фантаста Владимира Обручева.

– Для учеников профильного атомкласса Лицея при ТПУ политехники организовали экскурсию на исследовательский ядерный реактор. Молодые ученые расскажут школьникам о работе реактора, научных исследованиях и радиофармпрепаратах, – говорится в сообщении.

Для школьников пройдут семинары, мастер-классы и онлайн экскурсии о нефтегазовом инжиниринге, новой химии, молекулярном дизайне, микроэлектронике, радиофотонике, связи нового поколения 5/6 G. Чтобы стать участником, необходимо пройти регистрацию.

На официальном ютуб-канале вуза 9 февраля в 15:00 состоится лекция «Палеозойская нефть», а в 15:25 видеоэкскурсия по Научному парку ТПУ.