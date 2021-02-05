В Томской области введен особый противопожарный режим

Будет усилен контроль содержания и исправности источников противопожарного водоснабжения.

С начала года на территории Томского района произошло 37 пожаров, что в два с половиной раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (в 2020 году – 15 пожаров). В огне погибли 3 человека, в том числе один ребенок, – сообщает пресс-служба регионального МЧС.

«Для стабилизации обстановки, предупреждения пожаров и гибели на них людей, главам муниципальных образований рекомендовано организовать проверки противопожарного состояния жилого сектора. К проведению рейдов будут привлечены сотрудники районного отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России по Томской области, полиции, представители общественных организаций», – говорится в сообщении.

В первую очередь комиссии посетят места проживания граждан, входящих в группы риска, а также многодетные и неблагополучные семьи. Будет усилен контроль содержания и исправности источников противопожарного водоснабжения, дорог, подъездов и проездов к ним и к строениям жилого сектора.

В период действия особого противопожарного режима за нарушение требований пожарной безопасности предусмотрен штраф - для граждан до 4 тысяч рублей, для должностных лиц – до 30 тысяч, для юридических – до 400 тысяч рублей.

Противопожарный режим продолжает действовать также в Александровском и Первомайском районах, Парабельском сельском поселении.