Томская область направит 15 млн рублей на реабилитацию детей-инвалидов

Компенсация выделена в рамках программы «Доступная среда».

В рамках программы «Доступная среда» в 2021 году на реабилитацию детей-инвалидов будет направлено 15 млн рублей, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Уточняется, что по 3,5 млн рублей выделено на бесплатную медицинскую реабилитацию детей с ограничениями по здоровью и на услуги психолого-педагогического сопровождения.

На программу «Раннее вмешательство» для семей с детьми-инвалидами до трех лет будет выделено 3,1 млн рублей.

Еще 4,9 млн рублей запланированы на компенсацию семьям, получившим реабилитационные услуги платно, в том числе за пределами Томской области.

- В 2020 году такая компенсация была выплачена за реабилитацию 257 детей, - сообщила начальник департамента социальной защиты населения Томской области Марина Киняйкина.

Для получения помощи нужно обратиться в центр социальной поддержки по месту жительства с документами, подтверждающими получение и оплату реабилитационных услуг (договоры, квитанции, кассовые, товарные чеки и т.д.). Прием в центрах ведется по предварительной записи.