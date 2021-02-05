В Томскую область идет аномальное потепление: прогноз погоды на воскресенье

Оттепель придет к нам 7 февраля - будет ветрено и мокрый снег с дождем. Открывайте зонтики, томичи, не пожалеете!

Потепление до +3°C и мокрый снег с дождем будут в Томской области 7 февраля, сообщил региональный гидрометеоцентр. Так, в регионе в ночь на 7 февраля температура воздуха по области ожидается в пределах от 0 до -5, местами до -10. Днем от -2 +3°C.

В Томске ночью будет от -3 до -5, днем от 0 до +2°C. Также в воскресенье ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя.

Однако потепление продлится недолго: уже с 8 февраля похолодает. К середине февраля синоптики ждут похолодание до -20.