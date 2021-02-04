Суд назначил обязательные работы жительнице Томской области за жестокое обращение с сыном

Суд назначил обвиняемой 460 часов обязательных работ.

Обвинительный приговор за жестокое обращение с сыном вынес мировой судья местной жительнице Каргасокского района Томской области. 47-летняя женщина признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.119 УК РФ (угроза убийством), ст.156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением), сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Установлено, что подсудимая использовала нецензурную брань при общении с ребенком, нанесла ему удар черенком вил из-за неубранной картошки, допускала прогулки мальчика зимой в легкой одежде. В декабре женщина в состоянии алкогольного опьянения ударила сына руками и палкой, придавливала шею, угрожая убийством. Напомним, видео этого эпизода широко распространялось в соцсетях.

– Свою вину в совершении преступлений подсудимая признала полностью, раскаявшись в содеянном. С учетом этого, приняв во внимание отсутствие у виновной других судимостей, государственный обвинитель счел возможным ее исправление в условиях, не связанных с изоляцией от общества, – говорится в сообщении прокуратуры.

Таким образом, суд назначил 460 часов обязательных работ. Приговор в законную силу не вступил.