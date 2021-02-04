Томские биологи впервые в России очистят дно водотока от нефти с помощью зимней технологии

Уже сейчас команда специалистов из томского вуза готовится к основному этапу работ и расчищает водоток от деревьев.

Группа ученых из Томского госуниверситета очистит водоток Малый Войвож (приток реки Ярега в Республике Коми), используя разработанную зимнюю технологию. Для извлечения углеводородов со дна она будет использована впервые. Такой вариант является более экологичным, чем летний, а также позволяет добраться в труднодоступные места, сообщает пресс-служба вуза.

– В северных регионах, где добывается большая часть российской нефти, бывает трудно добраться к месту устранения аварии. Именно по этой причине последствия нештатных ситуаций иногда бывают замечены и устранены с задержкой. Поэтому для северных регионов использование зимней технологии – это оптимальный вариант, несмотря на то, что приходится работать в сложных климатических условиях, – говорит директор БИ ТГУ Данил Воробьев. – Наряду с этим плюсом зимней очистки является ее максимальная экологичность. В холодное время года в отсутствие вегетационных процессов вмешательство в экосистему водоемов происходит с минимальным ущербом.

По его словам, работы на ярегском месторождении завершатся в конце июля. Сейчас команда из ТГУ освобождает водоток от завалов деревьев, на следующем этапе ученые очистят 5 км донных отложений. В дальнейшие два года будет вестись мониторинг, который позволит определить эффективность проведенных работ.