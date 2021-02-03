Прошу помощи: томские аналитики помогли реализовать проект по поиску жертв домашнего насилия

Исследование онлайн-обращений и комментариев стало дополнительным источником информации о специфике супружеского насилия, его видах и формах, а также масштабах распространения. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Аналитики центра прикладного анализа больших данных ТГУ помогли коллегам из Кировской области реализовать проект по поиску через Интернет жертв домашнего насилия, сообщила пресс-служба томского университета.

Сбор и обработка данных проекта осуществлялась на базе суперкомпьютера ТГУ СКИФ Cyberia. Исследователи занимались сбором данных из различных сегментов интернета, их обработкой и извлечением ключевых слов. Из всего массива сообщений о насилии были выделены ключевые посылы, связанные с просьбами реальных жертв о помощи: «помогите», «спасите», «караул», «поддержите», «прошу совета», «прошу помощи», «больше не могу терпеть».

Благодаря функции извлечения ключевых слов, удалось выяснить, что основной формой домашнего насилия, является физическое (81%), на втором месте – психологическое (15%). И всего 5% сексуальное и экономическое насилие. Чаще всего жертвами становятся женщины (72%), но и мужчины также бывают пострадавшими (28%).

Уточняется, что сбор информации шел в соцсетях, в блогах и микроблогах, в интернет-СМИ, на форумах, в YouTube и на тематических порталах на протяжении года.

- Надо понимать, что в Сети собирается большое количество информационного «мусора», так что данные нужно фильтровать. Вручную это сделать, по сути, невозможно, поэтому такая работа ведется в автоматическом режиме с использованием программных инструментов наших партнеров, - уточняет руководитель направления текстовой аналитики Центра прикладного анализа больших данных ТГУ Евгений Петров.

За время исследований удалось определить основные формы и виды супружеского насилия, а также типы абьюзеров.