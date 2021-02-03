Пенсия, автомобиль и первый взнос на квартиру: для чего инвестируют томичи

Немало россиян торгует ценными бумагами, чтобы получить дополнительный доход. Фото: ksonline.ru

С марта 2020 года спрос на инвестиционные продукты растет. Как показал опрос Райффайзенбанка, самым популярным способом вложить деньги стала комбинация брокерский счет плюс ИИС. Почти 40% частных инвесторов выбирают просто брокерский счет.

Главным драйвером роста объема частных инвестиций в России стала возможность совершать сделки удаленно с помощью мобильного приложения, отмечают эксперты. 86% опрошенных инвестируют с приложением своего банка или брокера. Каждый третий также использует программное обеспечение для ноутбука или компьютера. Примерно в 9% случаев клиенту требуется помощь менеджера по телефону.

Большинство опрошенных пришли на рынок в течение последнего года. Только 12% инвесторов остаются на рынке более трех лет, а доля тех, кто торгует финансовыми инструментами более пяти лет, составляет всего 6%.

– Важно, что большинство клиентов осознанно относятся к вопросу и выбирают консервативные стратегии – государственные и корпоративные облигации, – отметила Наталия Мегиль, директор сети офисов Райффайзенбанка в Кемеровской и Томской областях.

Для большинства инвесторов торговля ценными бумагами – это способ получить дополнительный доход. Вторым по важности фактором стало снижение ставок по традиционным банковским продуктам, а инвестиции – это возможность получить и большую доходность. Почти треть инвесторов с помощью этого инструмента копит деньги на пенсию или крупные покупки.

Объем вложений в фондовый рынок чаще всего не превышает 500 тыс. рублей, а 49% респондентов держат на счету менее 100 тыс. рублей.

Большинству инвесторов стратегия приносит доходность до 10% годовых. Каждый третий опрошенный за год заработал 10-30%, и только 3% более чем на 30% увеличили депозит. Как результат, каждый десятый с помощью инвестирования смог накопить на первый взнос по ипотеке, 14% купили автомобиль, а 28% сделали ремонт.