Томский областной онкодиспансер проведет горячую линию

4 февраля-Всемирный день борьбы с раком.

В четверг, 4 февраля, во Всемирный день борьбы с раком, в Томском областном онкологическом диспансере будет работать горячая линия, сообщает пресс-служба мэрии.

Уточняется, что с 13 до 14 часов по телефону (8322) 909-577 можно получить информацию по оказанию медицинской онкологической помощи, диагностике, лечению и реабилитации пациентов.

На вопросы ответят и.о. главного врача Максим Грищенко, заместитель главврача по клинико-экспертной работе Елена Савинова, заведующий амбулаторно-поликлиническим отделением Иван Игнатович.