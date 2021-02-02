Жительница Томска убила знакомого в ходе совместного распития алкоголя

Возникшая ссора и алкоголь в крови привели к смерти мужчины.

Следственные органы СК РФ по Томской области обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти в квартире жилого дома и задержали жительницу Томска. Она уже признала себя виновной. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), сообщает пресс-служба ведомства.

– По предварительным данным, в ночь на 29 января 2021 года 54-летняя томичка, находясь в квартире по месту своего проживания, в ходе совместного распития спиртных напитков с находившимися у неё в гостях лицами, на почве возникших неприязненных отношений из-за ссоры с одним из них, нанесла мужчине множественные колото-резаные раны головы и тела лезвием канцелярского ножа. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте, – говорится в сообщении.

Задержанная томичка полностью признала себя виновной, сейчас она заключена под стражу. Ранее женщина привлекалась к уголовной ответственности за совершение преступлений, предусмотренных ч.1 ст.105 УК РФ (убийство) и ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Расследование дела продолжается, специалисты собирают доказательства вины.