В Томске завершаются работы по строительству нового кладбища

Стоимость работ составляет порядка 251 млн рублей.

В окрестностях деревни Воронино Томской области активно ведутся работы по строительству нового кладбища, рассчитанного на 64, 5 тыс. мест захоронения, сообщила пресс-служба мэрии.

На сегодняшний день на будущем кладбище уже устроены зоны захоронения, проезды и дороги, проложены наружные системы водопровода, электроснабжения, канализации, установлено ограждение и выполнено технологическое присоединение к инженерным системам электроснабжения. Бригады ведут отделочные работы в помещениях административно-бытового корпуса и других объектов.

- Кладбище – это неотъемлемая часть городской инфраструктуры, и администрация Томска выполняет свои обязательства по обустройству и содержанию таких социально-значимых объектов. Все существующие сегодня в Томске кладбища были построены еще в советское время, за исключением части кладбища в Воронино, захоронения на котором проводятся с января 2007 года. Большинство томских погостов сегодня закрыты для захоронений, поэтому городу нужны новые территории, обустроенные по всем санитарным требованиям, - сообщил заместитель мэра - начальник департамента городского хозяйства Владимир Брюханцев.

Проект по строительству нового кладбища вблизи Воронино реализуется в рамках программы «Обеспечение экологической безопасности», рассчитанной на 2015-2025 гг. Срок службы нового объекта – 11, 3 лет. Стоимость работ составляет порядка 251 млн рублей.