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Анимационный фильм, войлочные куклы и квест: в томском музее открывается выставка о книгах

Она будет работать с 4 февраля по 14 марта
Ксения ГОРЮНОВА
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Гости выставки могут получить куклу, сделанную по собственному эскизу.

Гости выставки могут получить куклу, сделанную по собственному эскизу.

Посетители Томского областного художественного музея смогут увидеть известный проект художников из Санкт-Петербурга, посвященный книгам и их персонажам. На выставке «КнигаКвест» представят куклы и иллюстрации по произведениям, покажут анимационный фильм о книгах и художниках, а также проведут «игру-бродилку» для всех желающих. Открытие состоится 4 февраля в 11:00 по адресу Нахановича, 3. Выставка будет работать до 14 марта, сообщает пресс-служба музея.

– Посмотрев фильм и экспонаты выставки, посетители узнают, что будет, если потрогать Мокропузика за пузо и картины каких художников лучше смотреть издали. Желающие поучаствовать в квесте-бродилке могут получить приз и даже авторскую куклу, созданную на основе рисунка участника! – говорится в сообщении.

Дополняется, что известный художник Александр Яковлев представит иллюстрации, сделанные к произведениям разных авторов. Кукольницы Елена Пешкова и Алиса Баженкова сделали для выставки войлочные куклы – сказочные персонажи выполнены в сложной авторской технике. Дизайнер Владимир Амагачан создал анимационный фильм о том, как придумали книгу, почему художники рисуют по-разному, что такое композиция и т.д.

Билет для детей стоит 100 рублей, для остальных категорий граждан – 150 рублей. Подробнее о проекте можно узнать на сайте. Также там томичи могут посмотреть видео «Как рисовали Чебурашку» и «Как придумали книгу».