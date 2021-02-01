Спасатели вынесли из огня животных на ферме в селе Томской области

Пожар на ферме в селе Кафтанчиково произошел на площади 15 квадратных метров, животных удалось спасти, люди не пострадали.

Вечером 30 января в селе Кафтанчиково Томского района произошел пожар в кирпичном строении на частной ферме. Пожарные устранили огонь через 40 минут. Удалось спасти нескольких животных, однако три тысячи цыплят задохнулись, – сообщает в понедельник пресс-служба МЧС России по Томской области.

Уточняется, что в загоне обгорели стены на площади 15 «квадратов». Пожарным удалось вынести из огня девять телят и трех свиней. К сожалению, для трех тысяч цыплят сильное задымление оказалось смертельным.

На следующий день владельцы фермы, семьи Олехнович и Шантарёвых» направили благодарность за работу пожарных в Главное управление МЧС России по Томской области.

В своем письме они пишут: «Здравствуйте. У нас на ферме произошел пожар. 30 января примерно в 23-10. Хотим выразить благодарность двум нарядам, которые прибыли очень оперативно к нам. Благодаря слаженной работе парней, пожар удалось быстро ликвидировать. Благодаря им наши телята остались живы», – говорится в письме.

Хозяева фермы просят руководство наградить пожарных за отважную службу. Уточняется, что в ликвидации пожара задействованы 12 человек из трех подразделений – пожарно-спасательных частей № 1 и № 4 из Томска, пожарной части села Калтай.