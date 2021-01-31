Более 30 зданий в Октябрьском районе Томска отключили от холодного водоснабжения

Организован подвоз воды для населения.

Вчера, 30 января, в оперативно-дежурную службу г. Томска поступил сигнал о выходе воды на рельеф, в результате чего произведено аварийное отключение холодного водоснабжения, сообщает пресс-служба мэрии.

Томскводоканал отключит воду по ул. И.Черных 14,20, 22, 22/1, 24,34, 34а, 34б, 36, 38, 48а, 50, 50а, 52,54, 97, 101, 101/1, 101а, 101б, 103,105, 107/1, 109/1, 109/2, 109/3, 109/4, Новосибирская, 31,33, 33г, пер.Новосибирский,10, С.Лазо 3б, Мичурина 37, Иркутский тракт 101а, 101б, 15 стр 2, 58, 17/2.

Вчера вечером по информации Томскводоканала обнаружено повреждение коммуникаций водоснабжения по адресу ул. Иркутский тракт, 58, это повреждение устранено и начаты работы по устранению второго дефекта трубы диаметром Ду 600.

В настоящее время под отключение попали 21 многоквартирных дома и 9 административных зданий. На месте работают представители муниципалитета, бригады Томскводоканала проводят ремонтные работы.

Организован подвоз воды для населения, техника находится по адресу ул.Новосибирская, 33-35, после 11 часов – на перекрестке ул.И.Черных-Суворова. Также график подвоза воды формируется по заявкам от населения, заявку можно оставить в Центральной диспетчерской службе по телефону 90-50-90.