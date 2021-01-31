Среди сибирских столиц в Томске самое дешевое сливочное масло и самая дорогая говядина

За год продукты в Томской области подорожали на 5%; среди регионов СФО этот минимальный рост. Фото: Ксения Высотина

Томскстат проанализировал цены на основные продукты питания в региональных центрах Сибирского федерального округа. На 25 января 2021 года хлеб и булочные изделия из пшеничной муки дешевле всего стоили в Кемерове – в среднем 42,57 руб. за килограмм (в Томске – 48,45 руб.). Та же продукция из ржаной и смешанной муки была дешевле в Омске (51,22 руб.), дороже – в Новосибирске (76,95 руб.).

В столице Кузбасса также самые дешевые молоко – 50,00 руб. за литр (в Томске – 58,67 руб.), мороженые куры и вареная колбаса. В Барнауле отмечены более низкие цены на крупу гречневую, яйца куриные и картофель, в Омске – на сахар-песок.

Масло сливочное в Томске дешевле всего – в среднем 482,53 руб. за килограмм, тогда как в Абакане – уже 664,14 руб. Также наш областной центр удерживает позиции по сметане: 177, 44 руб. за кило (в Иркутске – 291,96 руб.). А вот томская говядина дорогая: в конце января килограмм стоил 391,69 руб. (для сравнения, в Кызыле – 294,71 руб.).

Как сообщили в региональном департаменте потребительского рынка, по итогам 2020 года потребительская инфляция в Томской области составила 4,3%. В том числе, продовольственные товары подорожали на 5%. Среди регионов СФО этот минимальный рост; максимальный индекс цен сложился в Республике Хакасия – 8,1%.

В Томске по сравнению с другими городами СФО более дешевыми (1-2-е места в рейтинге) остаются масло сливочное, сыр, куры охлажденные, рыба мороженая, сметана, яйца, хлеб.