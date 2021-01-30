Прогноз погоды в Томской области на 30 января: около -20°С днем, снег и гололедица

В Томске ночью снова будет идти небольшой снег. Фото: Ксения Высотина

По данным регионального гидрометцентра, сегодня в Томской области ночью будет небольшой, по юго-востоку умеренный снег, по северо-западу без существенных осадков. Днем в отдельных районах также небольшой снег, утром местами изморозь. Ветер 3-8 м/с, ночью порывы до 13 м/с.

Днем в регионе будет -19…-24°С, по северо-востоку -27…-32°С, по крайнему югу -13…-18°С. Ночью -24…-29°С, при прояснениях -33…-38°С, по югу -18…-23°С.

В Томске синоптики прогнозируют небольшой снег ночью, днем без существенных осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура днем -19…-21°С, ночью -21…-23°С. На дорогах местами гололедица.