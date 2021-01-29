В Томске поймали девушку, создавшую магазин “липовых” товаров

Обвиняемая ранее судима за совершение аналогичных преступлений. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Сотрудниками полиции задержана 28-летняя жительница Томска, подозреваемая в мошенничестве, сообщает пресс-служба МВД.

По данным следствия, томичка в целях личного обогащения в одной из социальных сетей создавала аккаунты по оптово-розничной продаже изделий из меха, одежды, обуви, аксессуаров. Однако в действительности не имела в наличии указанный товар, а также намерений поставить его потенциальному покупателю.

Владелица магазина присваивала деньги и прекращала общение с клиентом. В результате чего 11 человек попались на ее уловки. Материальный ущерб оценивается более 80 000 рублей.

Также известно, что обвиняемая ранее судима за совершение аналогичных преступлений. В настоящее время в отношении обвиняемой судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.