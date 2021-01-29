В шаговой доступности: новый ФАП и амбулатория открылись в селах Томской области в начале года

Новый ФАП был построен взамен старого, в нем есть процедурный, смотровой кабинеты, помещение для хранения лекарств, комната отдыха медперсонала.

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» в Парабельском районе заменен фельдшерско-акушерский пункт в с. Нельмач, а также построена новая врачебная амбулатория для жителей Нарыма, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Отмечается, что новый ФАП построен взамен старого, в нем есть процедурный, смотровой кабинеты, помещение для хранения лекарств, комната отдыха медперсонала. ФАП оснащен оборудованием для оказания всех видов первичной медицинской помощи, а также проведения несложные хирургических операций: здесь есть дефибриллятор, аппарат ЭКГ, смотровое акушерское кресло и др.

- Первых пациентов мы начали принимать с начала года, всего за медицинской помощью обратились 74 сельских жителя. Прием ведет фельдшер со стажем работы более 40 лет, его знают и ему доверяют все сельчане, - сообщил главный врач Парабельской районной больницы Владимир Булычев.

В Нарыме взамен общей врачебной практики построена новая амбулатория площадью 252 кв. метра, на ее обслуживании будет находиться 1 тыс. сельчан. Здесь расположены кабинеты врача общей практики, стоматологический, физиотерапевтический, смотровой и процедурный кабинеты, а также дневной стационар.

Уточняется, что врачебная амбулатория начнет прием первых пациентов на следующей неделе, затем по специальному графику сюда также будут выезжать узкие специалисты.

Добавляется, всего в 2020 году в рамках нацпроекта «Здравоохранение» на замену 10 ФАПов и врачебной амбулатории в Томской области направлено 56,5 млн рублей.