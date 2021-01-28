Студенты-атомщики из Египта, Вьетнама и Казахстана защитили дипломные работы в Томском политехе

Выпускники смогут работать как на предприятиях, связанных с атомной энергетикой, так и в институтах по ее изучению. Фото: пресс-служба ТПУ.

В этом году программу «Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг» окончили 48 человек: 13 из Египта, 10 из Вьетнама, двое из Казахстана и 23 из России. Студенты учились в Научно-образовательном центре И.Н. Бутакова Инженерной школы энергетики. Обучение длилось 5,5 года и проходило на русском и английском языках, сообщает пресс-служба Томского политехнического университета.

– В России действует порядка десяти программ в области атомной энергетики в разных вузах, но эта программа уникальна своей комплексностью. Мы готовим элиту для атомной энергетики не по отдельным элементам – реактору, турбинам, парогенератору. Наши выпускники способны управлять полным циклом работы атомной станции, – поясняет координатор основной образовательной программы Сергей Лавриненко.

В своих проектных работах выпускники рассмотрели вопросы из разных сфер атомной энергетики, в том числе по проектированию новых АЭС, повышению эффективности работы и эксплуатации реакторного и теплообменного оборудования, парогенераторов, конденсаторов и турбоустановок, процессов утилизации радиоактивных отходов.

Отмечается, что студенты из Египта проходили обучение по совместной программе с Египетско-российским университетом: три года они изучали теорию на родине, затем профильные дисциплины в нашей стране. Они учились только на английском языке, остальные студенты проходили программу на русском – для этого был организован дополнительный курс.

Выпускники из зарубежных стран смогут устроиться на предприятия ГК «Росатом» в Египте и Вьетнаме, а также в институты по изучению атомной энергетики.